Auto finisce capovolta nel torrente vicino Vicenza, perde la vita il giovane alla guida.

Un‘auto è uscita di strada ed è finita capovolta nel torrente Orolo, in strada Lobia a Vicenza poco dopo le 6,15 di questa mattina, 5 Agosto. L’incidente stradale è costato purtroppo la vita al giovane conducente, mentre, seppur con in gravi condizioni, la ragazza di 25 anni che era in auto con lui è stata tratta in salvo dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco.

La 25enne è stata ricoverata all’ospedale San Bartolo. A darne notizia è il Giornale di Vicenza.

Secondo quanto si apprende dalle ricostruzioni fornite dalle forze dell’ordine intervenute sul luogo dell’incidente, le squadre dei pompieri hanno estratto dall’Opel Insigna rovesciata la ragazza, che è riuscita a respirare nei pochi centimetri di spazio non allagato della vettura capovolta.

La giovane, ancora sotto shock, è stata presa in cura dai sanitari del Suem e portata in ospedale. Niente da fare per l’autista estratto già privo di vita dall’abitacolo, come accertato dal medico intervenuto sul posto.

L’auto è stata poi recuperata con l’autogrù dei vigili del fuoco arrivata da Padova. La polizia locale e di stato, hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente per ricostruire la corretta dinamica del sinistro che al momento appare davvero poco chiara.

Bisognerà nello specifico accertare se possano essere state coinvolte altre auto nell’incidente o se vi possano essere delle motivazioni terze.