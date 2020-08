La Polizia Stradale ha scortato l'ambulanza con a bordo il bimbo di 11 anni colpito da un infarto: trasferito da Isernia a Napoli.

Dramma alle porte di Isernia, a Venafro, dove un bimbo di 11 anni nella giornata di mercoledì 5 agosto è stato colpito da un infarto: il piccolo stava giocando nella sua cameretta quando improvvisamente è stato colto da un malore che ha allarmato i suoi famigliari.

I presenti in casa hanno chiamato immediatamente i soccorsi: i sanitari, vista la gravità della situazione, ne hanno disposto il trasporto di urgenza al nosocomio di Isernia.

Bimbo di 11 anni colpito da infarto

Qui, però, le condizioni del bimbo sono apparse ancora più gravi. Per questo motivo si è deciso di trasferirlo all’ospedale Santobono di Napoli: l’ambulanza è partita dunque dalla struttura molisana alla volta di quella partenopea, scortata dalla Polizia Stradale.

Adesso il bimbo di 11 anni, colpito da infarto, si trova ricoverato a Napoli in rianimazione e in gravi condizioni di salute. Sui social, nelle ultime ore, si sono scatenate fortissime polemiche per l’assenza, in Molise, di una eliambulanza, che avrebbe accorciato di molto i tempi di trasferimento da Isernia a Napoli. In molti si stringono alla famiglia di Venafro, molto conosciuta in zona: tanti pregano affinché il piccolo possa superare questo difficile momento.

Lo scorso giugno, sempre un bambino della stessa età, è morto a causa di un arresto cardiaco a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli.