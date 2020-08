Salgono a 127 i contagi al coronavirus nel focolaio di Mantova

I contagi al coronavirus nel focolaio dell'azienda agricola di Mantova crescono ancora: sono 127.

Il numero di contagi al coronavirus riscontrati nel focolaio dell’azienda agricola di Rodigo, in provincia di Mantova, continua purtroppo a salire. Secondo l’ultimo bilancio, i casi di lavoratori positivi sono arrivati a 127: 101 addetti del reparto confezionamento ed imballaggio dei prodotti alimentari e 26 braccianti.

Mancano all’appello solo due campioni in corso di verifica e validazione. A comunicarlo è stata l’Ats Valpadana nella serata di venerdì 8 agosto riportando i risultati dei nuovi tamponi refertati dal laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia. Silvana Cirincione, direttore sanitario di Ats Valpadana, aveva definito la situazione nei giorni scorsi come “il focolaio più grande riscontrato finora”.

Oltre ai 417 dipendenti già testati, lunedì mattina verranno sottoposti a tampone tutti i lavoratori neoassunti dall’azienda agricola Francescon in sostituzione di quelli posti in isolamento domiciliare, così come previsto dal recente protocollo anti COVID-19 per l’attività di raccolta stagionale di Regione Lombardia; questo prevede infatti l’effettuazione del tampone naso-faringeo a tutti i lavoratori assunti temporaneamente per i lavori agricoli stagionali in servizio nel periodo dal 1 agosto al 1 ottobre 2020, al fine di individuare precocemente eventuali soggetti positivi.





I numeri in decisa crescita nel focolaio di Mantova segueno, e allo stesso tempo incidono, su quanto si sta verificando in tutta Italia con i dati aggiornati a venerdì 7 agosto 2020 che riportano 552 nuovi casi positivi, 3 decessi e 319 guarigioni/dimissioni.