Coronavirus: discoteche chiuse in Sardegna dopo focolaio di Carloforte

La Sardegna non ha prorogato l'ordinanza di riapertura delle discoteche: rimane quindi valido il dpcm che prevede la loro chiusura.

Dopo la formazione del focolaio di Carloforte, dove 16 persone sono risultate positive al coronavirus dopo una serata in un locale la Sardegna ha deciso di richiudere le discoteche per evitare la diffusione del contagio. Molti gli eventi già in programma per la settimana di Ferragosto e annullati.

Coronavirus: in Sardegna richiudono le discoteche

Il governatore Christian Solinas, intervenuto nel corso del Consiglio regionale, ha spiegato che è in corso un’interlocuzione con il comitato tecnico scientifico della Regione per valutare la situazione e decidere come procedere. Per il momento comunque la Sardegna non ha elaborato un provvedimento che chiude i locali, ma semplicemente non ha prorogato l’ordinanza in vigore dal 15 al 31 luglio che riapriva quelli all’aperto.

Sul territorio rimane quindi valido l’ultimo dpcm che prevede la loro chiusura.

Solinas ha precisato di stare valutando la percorribilità di una modalità sostenibile che integri i controlli a cui devono partecipare le altre componenti dello Stato, cioè Prefettura e Questura, per intensificare i controlli agli ingressi. “Stiamo cercando una sintesi tra tutte queste esigenze tecnico-scientifiche, sanitarie e di controllo, anche per non pregiudicare tutti gli investimenti fatti nel settore e la ripresa cui assistiamo dal punto di vista turistico dopo mesi di chiusura“, ha proseguito.

L’obiettivo fondamentale, ha concluso, rimane comunque la tutela della salute pubblica.

Diversi locali si sono dunque trovati costretti ad annullare gli eventi previsti in occasione del Ferragosto. E non soltanto in Sardegna bensì anche in altre parti d’Italia da Vercelli a Catania a Marina di Pietrasanta. Proprio qui una ragazza è risultata positiva all’infezione dopo una serata e le autorità sanitarie stanno cercando di rintracciare tutti i partecipanti.