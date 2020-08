La bambina è deceduta in ospedale dopo essere stata ricoverata. Secondo quanto accertato, la causa è una rara forma di meningite.

Una bambina di soli quattro mesi è morta a causa di una meningite fulminante che non le ha lasciato scampo. Tali sono i risultati in seguito ai primi accertamenti. La morte della neonata si è verificata la notte tra il 15 e il 16 agosto scorsi presso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove la bimba è stata ricoverata e dove i medici hanno fatto tutto ciò che era in loro potere per salvarle la vita.

La bimba, residente in città, era stata portata in ospedale dopo che i genitori avevano notato gravi peggioramenti nelle sue condizioni di salute.

Meningite fulminante uccide bimba di 4 mesi

Una meningite aggressiva che non ha lasciato scampo a una bambina di quattro mesi residente a Firenze. La piccola è morta dopo che i medici del Meyer hanno fatto il possibile per salvarla. L’infiammazione delle meningi può avere origini diverse, che portano a effetti differenti a seconda del caso specifico.

I virus responsabili della meningite

I responsabili della meningite possono essere gli herpesvirus, oppure gli enterovirus, correlati all’apparato digerente. Più rara, ma allo stesso tempo più letale, è la meningite causata da batteri come i meningococco, ma anche da altri batteri ad alto tasso di aggressività.

In tal caso le conseguenze possono essere molto più gravi e necessitano di maggiori attenzioni al fine di evitare che il contagio si diffonda. Nonostante, sembri che la bimba morta al Meyer non fosse entrata in contatto con un batterio particolarmente dannoso, l’infezione avrebbe colpito le meningi, provocandole conseguenze fatali.