L'episodio è avvenuto intorno alle 4 del 22 agosto: la vettura era condotta da due ragazzi di nazionalità brasiliana.

Un centauro di 62 anni è morto nel corso di un incidente avvenuto a Sant’Elpidio a Mare (Fermo). L’uomo risultava essere residente a Casette d’Ete. Il decesso è avvenuto a causa di alcuni traumi riportati nel corso di un incidente stradale, mentre era su uno scooter, che si è scontrato con un’auto.

A bordo vi erano due giovani che, invece di prestare soccorso al 62enne, sono fuggiti a velocità elevata: alla fine la vettura si è capovolta in un campo. I due ragazzi, nonostante tutto, non hanno riportato ferite. Sono stati, infine, fermati dai carabinieri.

Sant’Elpidio a Mare: morto un centauro

La tragedia si è verificata in data 22 agosto alle ore 4 a Sant’Elpidio a Mare, lungo la strada provinciale in via Fratte.

Il 62enne in sella allo scooter è entrato in collisione con una Renault Megane guidata da un giovane di nazionalità brasiliana. Con lui si trovava un suo amico. La vettura viaggiava in direzione opposta rispetto allo scooter. L’impatto ha scaraventato il centauro a terra, mentre il conducente dell’auto, ignorando del tutto l’uomo a terra, ha proseguito con l’amico il suo viaggio a folle velocità in direzione monti, per capovolgersi con l’auto in un campo sotto strada, dopo aver percorso 500 metri.





L’allarme lanciato da una ragazza

Una ragazza di passaggio ha segnalato quanto avvenuto dopo aver visto lo scooter in strada e il 62enne a terra. Sul posto sono giunti i soccorsi da parte del personale sanitario e medico del 118, e Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare.

Inutile qualsiasi tentativo di salvare la vita al centauro. I due brasiliani sono stati fermati dai carabinieri. Da segnalare anche l’intervento da parte dei vigili del fuoco.