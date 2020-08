A Bari una bambina di 18 mesi è risultata positiva al Coronavirus. Anche tre componenti della sua famiglia erano in isolamento.

A Santeramo in Colle in provincia di Bari, una bambina di 18 mesi è risultata positiva al Coronavirus. A rendere nota la notizia è il sindaco Fabrizio Baldassarre con un post pubblicato sulla sua pagina di Facebook, comunicando che attualmente nel comune di Santeramo in Colle ci sono in totale quattro persone positive al Coronavirus.

Gli altri tre sono tutti familiari della piccola e sono in isolamento domiciliare. Fortunatamente per nessuno di loro ci sono state ancora della complicanze. Il sindaco ha infine invitato a non abbassare la guardia e di indossare sempre le mascherine.

“Anche tre componenti della famiglia del primo contagiato di questa fase a Santeramo (ve ne avevo parlato 5 giorni fa) sono risultati positivi al tampone. Tra loro c’è anche una bimba di 18 mesi. Quindi sono attualmente 4 i casi a Santeramo.Sono da giorni in isolamento domiciliare obbligatorio e non ci sono, fortunatamente, complicanze. Vi invito, ancora una volta, a non abbassare la guardia rispetto alle regole da seguire: mascherina, distanziamento e igiene delle mani”, così ha annunciato la notizia della piccola di 18 mesi contagiata dal Coronavirus.

Le condizioni fortunatamente sarebbero stabili, ma comunque il sindaco ha invitato la cittadinanza a stare sempre all’erta e di usare sempre i dispositivi di protezione individuale, in primis le mascherine.

Non è il primo caso

A Salerno lo scorso aprile, un bambino di nove mesi era stato contagiato dal Coronavirus. Qualche giorno dopo invece era toccato al nonno. A Nembro nel Bergamasco un bambino di 7 anni era stato contagiato dal Coronavirus mentre si trovava al centro estivo dell’oratorio.

Il bambino era poi risultato essere asintomatico.