Un bimbo di appena 9 mesi a Salerno è risultato positivo al coronavirus e al momento è in quarantena, monitorato presso l’Ospedale Ruggi d’Aragona. Pochi giorni prima era risultato positivo al Covid-19 anche il nonno.



Nei giorni scorsi era risultato positivo al Covid-19 anche il nonno del piccolo, mentre i genitori del bambino sono risultati negativi. La positività del piccolo è stata riscontrata dopo i controlli dell’Asl ai familiari del nonno. Il bimbo sta bene ed è asintomatico.

In isolamento anche i familiari così come previsto dai protocolli nazionali al fine di evitare la diffusione del virus.





Non si tratta del primo caso di bimbo positivo al Coronavirus in Campania. A Napoli, infatti, erano già stati riscontrati altri due casi. Si tratta di un neonato di 2 mesi, in osservazione al Secondo Policlinico di Napoli, e un neonato di 6 mesi. Entrambi i bimbi sono stati ricoverati presso l’U.O.C. Malattie Infettive Pediatriche del Policlinico Federico II di Napoli, guidato dal professor Alfredo Guarino. A Scafati, in provincia di Salerno, inoltre, è risultato positivo qualche giorno fa anche un bambino di 10 anni.