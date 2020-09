Sul volo Milano-Catania è stato rilevato un positivo al Coronavirus. L'Asp di Enna ne sta tracciando i contatti, rivolgendo loro un appello.

Un passeggero positivo sul volo Milano-Catania gestito dalla compagnia low-cost Ryanair, partito da Malpensa alle ore 20:35 e atterrato a destinazione alle 22:35. L’uomo ha viaggiato a bordo del velivolo lo scorso 18 settembre 2020, per questo motivo tracciarne i contatti per l’Asp di

Enna non è così semplice né immediato.

Positivo sul volo Milano-Catania

L’Azienda Sanitaria Provinciale della città dove il passeggero positivo vive, ha così lanciato un appello a tutte le persone che hanno viaggiato con lui, sul volo Ryanair FR 5519, affinché li contattino immediatamente.

Calogero Gueli e Giuseppe Mazzola, rispettivamente dirigente medico e direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asp di Enna, hanno chiarito che l’uomo si trova in isolamento fiduciario dal 18 settembre.

In quarantena anche tutti i contatti stretti ma ora bisognerà tracciare tutti gli spostamenti del passeggero e le persone incontrate nei giorni precedenti il tampone positivo al Coronavirus. Non si sa per il momento se ci siano altri passeggeri positivi o se qualcuno abbia contattato l’Asp di Enna per effettuare il tampone.

Covid a bordo degli aerei

Eppure, secondo una ricerca, il rischio di contrarre il virus a bordo di un velivolo sarebbe molto basso. Lo hanno affermato un gruppo di scienziati britannici, prendendo in esame un caso di contagio avvenuto su di un aereo partito da Tel-Aviv e diretto a Francoforte. Durante la tratta, un passeggero positivo ha contagiato solo 7 persone sui 109 passeggeri presenti, nel marzo 2020. In base ai risultati dello studio, sarebbe più facile contrarre il Coronavirus se seduti entro due file dal soggetto positivo, inoltre il flusso dell’aria sull’aereo potrebbe ridurre il tasso di trasmissione.