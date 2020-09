Scuola, bimba positiva a Bracciano: 18 alunni e 3 docenti in quarantena

Bimba positiva in una scuola elementare di Bracciano. Sono risultati positivi anche uno studente e due docenti al liceo Enrico Mattei di Cerveteri.

Dopo la scuola chiusa a Isili per la positività di una docente, un altro istituto ha dovuto fare i conti con il coronavirus: una bimba positiva alla scuola elementare Tittoni di Bracciano ha fatto scattare l’allarme. Al momento, 18 compagni e 3 insegnanti sono in quarantena.

Bimba positiva nella scuola di Bracciano

Continua a diffondersi il virus nelle scuole: l’ultimo caso arriva da Bracciano, in provincia di Roma. Dopo che una bambina è risultata positiva al Covid-19, 18 alunni e 3 docenti sono in quarantena in attesa di essere sottoposti a tampone. A dare la notizia è stato il sindaco Armando Tondinelli. La positività della giovane studentessa è emersa da un test rapido.

Preoccupa l’aumento dei contagi nel Lazio, che negli ultimi giorni risulta una delle regioni con il maggior numero di casi.

Sono 211 nelle ultime 24 ore, di cui 73 a Roma città, 50 nelle province. 3 i decessi registrati nell’ultimo bollettino giornaliero. A Bracciano i positivi al momento sono 5.

Il sindaco ha quindi fatto sapere: “Abbiamo predisposto immediatamente la sanificazione dell’aula nel plesso Tittoni e siamo in stretto contatto con l’azienda sanitaria e la dirigenza scolastica per fornire supporto nell’attuazione del corretto protocollo per il contenimento dei contagi da Covid-19″.

“Dato l’aumento di casi di Covid sul nostro territorio, abbiamo ritenuto di dover necessariamente seguire alla lettera le indicazioni della Asl Roma 4, secondo cui è altamente sconsigliata qualsiasi forma di potenziale assembramento e sospendere qualsiasi evento pubblico fino a nuova comunicazione. Siamo vicini alle famiglie, ai bambini e al personale scolastico, che devono affrontare l’isolamento con l’auspicio che questo momento di pandemia finisca presto”, ha aggiunto Tondinelli.

Registrati casi di coronavirus anche al liceo Enrico Mattei di Cerveteri, a pochi chilometri da Bracciano, dove su 460 tamponi effettuati uno studente e due insegnanti hanno dato esito positivo.

Così la Asl Roma 4, al termine degli screening, ha dato la notizia. Ma ha puntualizzato che: “La positività delle tre persone deve essere riconfermata con il tampone molecolare”. In attesa del tampone, è stata chiusa la classe frequentata dal ragazzo che al momento è risultato positivo. Gli studenti seguiranno le lezioni da casa.