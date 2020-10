Due fratelli rispettivamente di 73 e 80 anni sono stati trovati senza vita a Capovalle. Il pick up su cui viaggiavano è finito in una scarpata.

Un tragico incidente quello avvenuto sabato 3 ottobre a Capovalle in provincia di Brescia dove due fratelli, rispettivamente di 73 e 80 anni, hanno perso la vita. I due, stavano viaggiando a bordo di un pick-up su una strada sterrata.

Per cause ancora da chiarire, il veicolo è finito in una scarpata. Per i due non c’è stato nulla da fare. Entrambi sono morti sul colpo. I corpi dei due fratelli sono stati ritrovati da un ciclista che si trovava proprio in quelle zone poco prima delle 17.00. Il ciclista ha poi ha provveduto ad allertare i soccorsi. Sul luogo dell’incidente è giunto il personale sanitario del 118 Areu, nonché i vigili del fuoco di Salò e di Storo che hanno provveduto ad estrarre i corpi.

Infine sul posto sono giunti poco dopo anche i nipoti delle vittime.

Incidente a Capovalle: morti fratello e sorella

Angelo Viani di 73 anni e Adele Viani di 80 anni, stavano percorrendo le strade sterrate della località Monte-Stino quando il loro pick-up per cause ancora da chiarire, è precipitato giù per un burrone. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale che si sono messi al lavoro per ricostruire l’accaduto.

Inoltre sono giunti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 che è arrivato sul luogo dell’incidente con ambulanza ed elisoccorso.

A nulla sono valsi gli sforzi del 118 di rianimare i corpi. I due erano già morti sul colpo, per cui non è stato fatto altro se non quello di recuperare i corpi bloccati nel pick-up e dichiararne il decesso.

Poco dopo infine sono giunti i nipoti delle due vittime. Nel frattempo la Polizia stradale locale è al lavoro per ricostruire cosa possa essere accaduto esattamente quel pomeriggio del 3 ottobre. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe aver influito non poco il maltempo.