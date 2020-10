Escavatore si ribalta ad Imperia, due operai morti

Due operai sono morti a Baiardo, in provincia di Imperia, dopo essere stati schiacciati da un escavatore

Un escavatore impegnato nella pulizia della strada invasa dai detriti a causa del maltempo, si è ribaltato provocando 2 morti. È accaduto nel pomeriggio di lunedì a Baiardo, in provincia di Imperia, dove l’escavatore era entrato in azione per ripulire la strada provinciale 54 dai detriti che a causa del maltempo che nei giorni scorsi ha letteralmente devastato il Nord Ovest, hanno reso impraticabile l’arteria.

Per cause ancora da accertare, il mezzo di circa 30 quintali si è ribaltato provocando due vittime: si tratta di Maurizio Moraldo, 47 anni e Marco Lanteri, 42 anni. Il primo era alla guida dell’escavatore.

Operai morti, la rabbia del sindaco

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli operatori del 118, ma quando sono arrivati sul luogo dell’incidente, poco distante da Passo Ghimbegna, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due operai.

Come riporta “Telenord.it”, sul grave incidente di lunedì pomeriggio è intervenuto anche il sindaco di Baiardo Franceco Laura, denunciando i tempi troppo ristretti concessi alla ditta per completare il lavoro. “La fretta – ha dichiarato il primo cittadino – è una cattiva compagnia e quando si pretende che le ditte svolgano in cinque minuti il lavoro, che non è stato effettuato in anni di mancata manutenzione delle strade nell’entroterra, i risultati sono questi”.

Insomma, parole dure quelle del sindaco Francesco Laura affranto dalla tragedia che ha colpito i due operai.