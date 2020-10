Scopre di essere positivo e organizza isolamento da solo

Scopre di essere positivo al coronavirus: in attesa di essere chiamato dall'Asl organizza l'isolamento e la quarantena per i suoi famigliari.

Un uomo di 44 anni residente a Pollena Trocchia (Napoli) ha scoperto, tramite tampone privato, di essere positivo al coronavirus. Ha deciso di organizzare da solo l’isolamento e la quarantena per la sua famiglia. Questo, in attesa della chiamata da parte dell’Asl.

Il protagonista della vicenda ha scoperto di aver contratto il Covid-19 dopo un tampone effettuato presso una struttura non convenzionata.

Positivo al Covid-19: si è organizzato l’isolamento da solo

In attesa di essere chiamato dall’Asl, un 44enne residente a Pollena Trocchia, nel napoletano, ha deciso di autorganizzarsi l’isolamento per il bene suo e dei suoi famigliari. Al momento nessun feedback dall’Asl di cui Il 44enne attende una chiamata da almeno tre giorni al fine di risalire alla catena di contatti.

Nell’attesa, l’uomo non si è sconfortato e ha deciso di arrangiarsi da solo. Il 44enne ha fatto fare i tamponi anche ai suoi cari, che fortunatamente sono risultati negativi. I famigliari dell’uomo risultano posti in isolamento “volontario”. L’uomo ha inoltre avvertito tutti coloro che sono entrati recentemente in contatto con lui avvertendoli del suo status di positivo.

Coronavirus Campania, il messaggio di De Luca

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, riportate da Sky Tg24, circa la situazione Covid nella regione: “Dobbiamo fare attenzione alla situazione epidemiologica, dobbiamo tutti quanti rispettare le regole.

Basterebbe che tutti indossassero le mascherine sempre per risolvere il 90% dei problemi. Sembra incredibile ma è così”.