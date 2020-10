Lampedusa, arrivati oltre 400 migranti in poche ore

Non si arrestano gli sbarchi, in poche ore arrivati 15 barchini con 433 migranti a bordo

Nelle coste siciliane non si arrestano gli sbarchi. Nelle ultime ore a Lampedusa sono arrivati 433 migranti a bordo di diversi barchini. L’isola agrigentina è sempre interessata dalla rotta tunisina da dove quotidianamente partono centinaia di persone. Una volta giunti nel porto di Lampedusa, i migranti sono stati rifocillati e sottoposti a tamponi.

In attesa dell’esito del test, sono stati portati nell’hotspot che di recente era stato svuotato dopo le incessanti richieste del sindaco Totò Martello e del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. Una volta che si avrà l’esito dei tamponi, i migranti saranno trasferiti nelle navi-quarantena che si trovano a largo della costa siciliana. I 433 migranti giunti nelle scorse ore a Lampedusa, sono arrivati a bordo di 15 barchini fino alle acque antistanti all’isola per poi essere recuperati e scontarti fino al porto dalle motovedette della Guardia Costiera e della Finanza.

Tra gli arrivati anche donne e bambini ammassati nei barchini di legno utilizzati per la traversata.

Continuano gli sbarchi

Una delle piccole imbarcazioni è riuscita a raggiungere direttamente la terra ferma. In questo caso ad intervenire sono stati i carabinieri che hanno raggiunto e fermato gli extracomounitari prima che potessero fuggire. Con il mare che in Sicilia continua ad essere calmo, non si arrestato quindi gli sbarchi e non è escluso che nelle prossime ne possano arrivare degli altri.