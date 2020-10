A dirlo è il dottor Giuseppe Delicati: è stato segnalato dai colleghi all'Ordine dei medici di Torino.

Il dottor Giuseppe Delicati è un ex ufficiale medico, attualmente medico di famiglia, con attività anche in ambiente ospedaliero. Delicati ha voluto fare un invito per la prossima vaccinazione antinfluenzale. L’uomo di scienza ha dichiarato: “Visto che il dottor Tarro, il professor Tarro anzi, ha rilevato un’interazione tra il vaccino antinfluenzale e il Covid-19, io ho fatto ben due richieste all’Asl, per poter parlare di questa interazione.

La direttrice dell’Asl non mi ha ancora risposto”. In poche parole, a detta di Delicati, il vaccino antinfluenzale rinforzerebbe il Covid.

Il medico: “L’antinfluenzale rende forte il Covid”

A detta del dottor Giuseppe Delicati, il vaccino antinfluenzale rinforzerebbe il Covid. Il medico, molto stimato dai pazienti, ha detto: “Si sa con certezza da un sito del Pentagono che il virus che subisce un’attivazione per azione del vaccino antinfluenzale”.

Secondo Delicati sarebbe stato colpevole della maggior parte delle morti nella città di Bergamo.

Delicati vorrebbe l’analisi del vaccino

Nel corso di un’intervista alla Stampa, Giuseppe Delicati ha dichiarato riguardo al vaccino antinfluenzale: “Lo consiglierei? Certo, ma vorrei che prima venisse analizzato” continuando: “Se dovessimo trovare nel vaccino antinfluenzale delle “impurezze” è chiaro che ci renderemmo responsabili di un crimine, di un atto lesivo nei confronti dei nostri pazienti.

Saremmo anche punibili penalmente”. Sempre secondo il medico staremmo vivendo una pandemia pilotata. Per le sue dichiarazioni, Delicati è stato segnalato dai colleghi all’Ordine dei medici di Torino. I carabinieri dei Nas avrebbero già avviato un’indagine per le teorie negazioniste di Giuseppe Delicati.