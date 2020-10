Covid, a Genova vietato passeggiare dalle 21.00 alle 6.00

Il sindaco di Genova ha vietato ai cittadini di passeggiare nelle ore serali.

A Genova, a partire da martedì 27 settembre, dalle ore 21.00 alle 6.00 del giorno successivo ci sarà una sorta di coprifuoco. Il sindaco Marco Bucci, infatti, ha vietato gli spostamenti senza una valida ragione. I cittadini, dunque, non potranno più passeggiare a piedi nelle vie della città liberamente.

Consentiti, invece, gli spostamenti con mezzi pubblici e privati.

L’ordinanza del sindaco

“Non si tratta di un coprifuoco – ha spiegato il sindaco di Genova, Marco Bucci – Questo deve essere chiaro. L’obiettivo è quello di azzerare le possibilità di assembramento e quindi come già nei giorni scorsi sarà possibile spostarsi per andare a trovare un parente, un amico o per andare a casa o al lavoro, ma non si potrà circolare senza motivo“.

L’obiettivo dell’ordinanza è di evitare ogni genere di assembramento nelle vie di Genova. Proprio per questa ragione le limitazioni riguarderanno soltanto coloro che camminano a piedi. Tutti potranno spostarsi in auto e moto, senza l’utilizzo di una autocertificazione, ad esempio per recarsi a casa di amici e parenti o in un qualsiasi esercizio commerciale. Il sindaco Marco Bucci, inoltre, ha comunicato che nell’ordinanza verrà inserita anche la possibilità di andare a correre da soli.

Un provvedimento abbastanza simile è stato preso nei giorni scorsi a Palermo, dove il primo cittadino Leoluca Orlando ha vietato alla popolazione di stare fermi in piedi nelle vie del centro della città dopo le 21.00 al fine di evitare assembramenti.

La popolazione del capoluogo siciliano, tuttavia, in questo caso può tranquillamente transitare nell’area metropolitana, sia a piedi che con i loro mezzi.