Como, donna stuprata fuori dal supermercato: gli aveva offerto un panino

La donna è stata violentata dall’uomo a cui, con benevolenza, aveva offerto un panino fuori dal supermercato di Como.

Il fatto è accaduto in serata in pieno centro. Alla scena hanno assistito dei passanti che hanno prontamente chiamato le forze dell’ordine per chiedere rinforzi. La polizia è subito intervenuta ed ha messo agli arresti l’uomo, un nigeriano di 31 anni. L’uomo aveva anche il permesso di soggiorno scaduto e sulle spalle ben 4 ordini di espulsione dal paese.

La signora, nel vedere l’uomo fare l’elemosina fuori dal supermercato, gli ha donato un panino in segno di carità.

Ma poco dopo si è consumata la violenza: la vittima è una signora di Como che, si reca periodicamente in quel supermercato per fare la spesa per casa.

Ha seguito la donna e improvvisamente l’ha aggredita violentandola a ridosso della recinzione di un parcheggio nei pressi di viale Aldo Moro. I residenti della zona hanno immediatamente chiamato il 112 e le pattuglie sono arrivate sul posto in pochi istanti riuscendo ad arrestare in flagrante il 31enne e a soccorrere la donna.

È stata quindi portata al pronto soccorso con codice giallo presso l’ospedale Sant’Anna di Como. In ospedale la vittima è stata visitata e medicata. I medici le hanno dato una prognosi di 15 giorni. L’aggressore è stato portato al carcere Bassone di Como, non aveva dietro neanche i documenti, ma, dopo l’identificazione, è risultato essere in Italia irregolarmente senza permesso di soggiorno e con 4 ordini di espulsione sulle spalle.