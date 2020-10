Rapita e stuprata per 22 giorni: il dramma di una 17enne in India

17enne rapita e stuprata in India: la giovane fuggiva da casa per gli abusi del padre.

Una ragazza di soli 17 anni è stata vittima suo malgrado un dramma durato ben 22 giorni. La giovane è stata infatti rapida in India, nella città di Cuttack, e brutalmente violentata da due uomini che l’avevano segregata in una fattoria di un villaggio fuori città.

A rendere ancora più drammatico l’accaduto è il fatto che la 17enne fosse scappata da casa per sfuggire ai continui abusi del padre. Dopo alcune ore, però, la ragazza aveva deciso di tornare indietro e per questo aspettava un pullman alla fermata. È proprio li che è avvenuto il rapimento.

India, 17enne rapita e stuprata per 22 giorni

Alla fermata del bus la giovane è stata avvicinata da un ragazzo un moto che le ha offerto un passaggio e la 17enne ha accettato.

Un atto di ingenuità della quale la ragazza si sarebbe resa subito conto nel viaggio in quanto la strada percorsa da Santosh Behera, il rapinatore, era diversa da quella che avrebbe condotto a casa sua. L’uomo ha portato la 17enne nella fattoria, l’ha rinchiusa in allevamento di pollame e abusato di lei ripetutamente insieme ad un suo complice. Per evitare la fuga della giovane i rapinatori hanno girato dei video dello stupro da usare per ricattarla.

Solo l’intervento della polizia, 22 giorni dopo il rapimento, ha potuto porre fine al dramma della 17enne. A segnalare degli strani movimenti nella fattoria dei rapinatori sono stati i vicini insospettiti da alcuni movimenti dei due aguzzini.

Le forze dell’ordine hanno arrestato solo uno dei sequestratori, mentre il secondo è ancora in libertà e per questo è sarebbe stata attivata una vera e propria caccia all’uomo. La 17enne è stata prima condotta in ospedale e successivamente trasferita in un orfanotrofio, visto che anche a casa la giovane avrebbe potuto subire ulteriori abusi.

A suo sostegno è stato istituito un fondo di circa 2mila sterline.