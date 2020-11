Situazione grave, servizi ospedalieri che raggiungono le soglie critiche e Rt superiore a 1 in tutte le regioni: il monitoraggio dell'ISS.

Il consueto monitoraggio settimanale dell’ISS e del Minstero della Salute ha evidenziato una situazione epidemiologica “complessivamente e diffusamente molto grave sull’intero territorio“. In base al report, maggior parte dell’Italia si trova nello scenario 3 ma ci sono molte regioni in cui la velocità di trasmissione del coronavirus è compatibile con uno scenario 4.

Monitoraggio ISS: “Situazione grave”

Il report è relativo al periodo compreso tra il 26 ottobre e il 1 novembre con aggiornamento al 9 novembre. L’indice di contagio Rt ha ormai superato quota 1,7 a livello nazionale ed è superiore a 1 in tutte le regioni. La raccomandazione degli esperti è quella di valutare un’anticipazione delle misure previste per il livello di rischio alto per tutte quelle regioni classificate a rischio moderato ma con una probabilità elevata di evidenziare criticità nel prossimo mese.

L’ISS ha poi invitato i territori a considerare un tempestivo innalzamento delle misure di mitigazione nelle aree maggiormente affette.

La situazione, si legge nello studio, ha evidenziato forti criticità dei servizi territoriali e il raggiungimento attuale o imminente delle soglie critiche di occupazione dei servizi ospedalieri in tutte le Regioni. Per quanto riguarda gli indici di trasmissibilità dell’infezione, quello più alto si registra in Lombardia (2.08) e quello più basso in Liguria (1.48).

Qui gli Rt delle singole zone:

Abruzzo 1.54

Basilicata 1.99

Calabria 1.6

Campania 1.57

Emilia Romagna 1.63

Friuli V.G. 1.6

Lazio 1.36

Marche 1.29

Molise 1.88

Piemonte 1.97

Provincia autonoma di Bolzano 1.87

Provincia autonoma di Trento 1.61

Puglia 1.57

Sardegna 1.24

Sicilia 1.4

Toscana 1.53

Umbria 1.53

Valle d’Aosta 1.54

Veneto 1.56

Il monitoraggio si conclude manifestando la necessità di “una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone in modo da alleggerire la pressione sui servizi sanitari“.

È dunque fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e rimanga a casa il più possibile.