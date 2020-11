Il meteo per il prossimo weekend prevede il primo assaggio di grande freddo, con temperature che scenderanno sotto lo zero anche in pianura.

Le previsioni del meteo per il prossimo weekend 21-22 novembre 2020 indicano l’avvicinamento del primo freddo di stagione su tutta l’Italia. In arrivo pioggia, neve e bufere ad alta quota. Le temperature potranno scendere sotto lo zero soprattutto in pianura, dove si attendono le prime gelate in città come Torino e Milano.

Meteo, arriva il freddo nel weekend

Secondi quanto riportano le previsioni meteo del sito meteo.it, pare che l’inverno sia destinato a colpire buona parte dell’Italia già nel weekend 21-22 novembre 2020.

La parentesi quasi primaverile delle ultime settimane si chiuderà con un primo assaggio di inverno, quasi tipico dei decenni passati. Già da venerdì 20, infatti, ci sarà una brusca diminuzione delle temperature, per via di una massa d’aria proveniente dal Polo Nord.

Quest’ultima provocherà forti temporali e piogge torrenziali soprattutto al Centro-Sud, con rischi allagamenti.

Anche il Nord però sentirà sulla sua pelle l’inverno. Anche in pianura, infatti, sono previste piogge abbondanti, neve e bufere d’aria, soprattutto in alta quota. In città come Torino, Bologna, Milano e Aosta si scenderà sotto lo zero, come non succedeva da anni.

Così recita letteralmente il comunicato del sito meteorologico: “Da venerdì 20 una massa d’aria molto fredda in discesa dal Polo Nord scivolerà nel Mediterraneo dalla porta del Rodano e darà vita ad un vortice di bassa pressione.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, questa depressione provocherà forti temporali e piogge persistenti su tante regioni, soprattutto al Centro-Sud. Si batteranno i denti dal freddo in città come Torino, Aosta, Milano, Bologna e Bolzano, come non accadeva da tanto tempo a fine Novembre”.