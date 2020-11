L’incidente a Villasor ha scosso tutta la Sardegna. Le vittime sono una giovane coppia rispettivamente di 18 e 17 anni.

Un incidente che ha letteralmente scioccato la Sardegna quello che è avvenuto a Villasor nel Sud della Sardegna. Questo tragico incidente ha fatto parlare di sé non solo per la violenza dell’impatto della Mercedes guidata dal 18enne che ha letteralmente colpito il trattore, ma anche per la giovanissima età delle due vittime dell’incidente.

Lui ha 18 anni, mentre lei era ancora minorenne e per l’esattezza 17 anni. Il dettaglio probabilmente che salta all’occhio è che la ragazza fosse incinta al quarto mese di gravidanza. A completare infine il quadro il fatto che quel particolare tratto di strada fosse stato segnalato più volte per la scarsa illuminazione presente.

Villasor, chi sono le vittime dell’incidente

Una tragedia avvenuta in circostanze assurde che ha lasciato sotto choc tutta la Sardegna.

Angelica Lucia Gomez 17 anni e Stiven Carbini hanno trovato la morte al chilometro 10 sulla strada che da Villacidro portava a Cagliari dove i due giovani avrebbero dovuto recarsi per sistemare la casa nella quale avrebbero dovuto abitare insieme bambino che Angelica avrebbe di lì a qualche mese partorito. Stiven e Angelica sono morti durante una manovra di sorpasso. La Mercedes però ha subito un violento impatto contro il carrello di un trattore.

L’impatto è stato tuttavia talmente violento che per i due la speranza è stata vana. Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente nel quale i due futuri genitori avrebbero perso la vita. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per definire cosa possa essere accaduto veramente. Resta da capire se il carrello avesse o meno gli indicatori di segnalazione illuminati.