Gli ultimi giorni del mese di novembre saranno all'insegna della pioggia al centro-sud. Al Nord restano nebbie mattutine e giornate soleggiate.

Il mese di novembre si conclude all’insegna del freddo e del maltempo. Sabato 21 e domenica 22 novembre si attendono piogge e nevicate, ma anche un brusco calo termico a Roma e nel resto del centro-sud. Il meteo dell’ultima settimana di novembre non segnala una situazione migliore: il maltempo continuerà a colpire alcune Regioni d’Italia.

Meteo ultima settimana di novembre

Il freddo invernale è sempre più vicino: lunedì 23 novembre e nella prima parte della settimana si prevede un miglioramento nelle aree centro-meridionali. Le nubi resteranno compatte nella fascia centro-meridionale della Calabria e in Sicilia, dove continueranno le precipitazioni fino a metà settimana. Al centro-nord, invece, la settimana si aprirà all’insegna del sole. Non mancheranno nubi sparse e qualche nebbia o foschia mattutina.

È nella seconda parte della settimana che potrebbe arrivare un netto cambio di rotta, con giornate instabili e bassa pressione alimentata da aria umida di matrice atlantica. Tra il 27 e 28 novembre, a risentirne potrebbero essere le nostre due Isole maggiori. Localmente interessata anche la Calabria. Soprattutto da venerdì 27 novembre, le previsioni segnalano un nuovo aumento di nuvolosità, piogge e rovesci in Sicilia e Sardegna. Per il weekend non si escludono temporali.

L’instabilità raggiungerà il centro-sud, ma il resto del Paese sarà meno colpito. Si attende solo una certa nuvolosità e qualche possibile pioggia sulle coste tirreniche centro-meridionali. Lunedì 23 e martedì 24 novembre si registreranno basse temperature, per poi subire un piccolo rialzo nei giorni successivi.