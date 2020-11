Scuole chiuse e negozi aperti fino alle 19: è quanto stabilito dal sindaco di Messina nonostante la Sicilia sia diventata gialla.

Anche se la Sicilia da domenica 29 novembre diventerà zona gialla, a Messina le scuole continueranno ad essere chiuse e negozi e studi professionali dovranno chiudere entro le 19: lo ha stabilito il sindaco Cateno De Luca prorogando di una settimana la sua ordinanza che era già in vigore.

Scuole chiuse e negozi fino alle 19 a Messina

L’annuncio è giunto direttamente dal primo cittadino tramite una diretta Facebook. Come già previsto, nonostante la regione cambi colore passando da arancione a gialla, a Messina continueranno a valere alcune restrizioni già emanate una settimana prima con un’ordinanza speciale. Esse prevedono dunque la chiusura alle ore 19 (sono tollerati trenta minuti di ritardo) per le attività commerciali della città (supermercati compresi) e gli studi di professionali di avvocati, ingegneri, architetti, commercialisti e notai.

Anche le scuole di ogni ordine e grado dovranno rimanere chiuse e ricorrere alla didattica a distanza per altri 7 giorni, fino a quando anche Messina si uniformerà al resto della Sicilia e applicherà le norme previste dalle zone gialle.

I motivi della proroga di divieti e limitazioni, ha spiegato De Luca, è da ricercare nel fatto che in città “le terapie intensive ancora disponibili sono poche e non mi fido dei dati che ci vengono forniti, quindi non voglio mettere in pericolo la popolazione“.

Deciso e risoluto nel non tornare sui suoi passi e nel pensare alla salute dei cittadini, ha concluso affermando che eventuali proteste, mozioni e ricorsi al tribunale amministrativo non gli faranno cambiare idea.