Latte intero richiamato per perdita di sterilità della confezione

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un lotto di latte intero UHT a causa di alterazioni nella sterilità delle confezioni.

La latte intero UHT Milbona, venduto dalla catena Lidl, è stato richiamato dal mercato in seguito a un autocontrollo che ha rilevato una «non conformità microbiologica» del contenuto delle confezioni di uno specifico lotto. Un intero stock di prodotto è stato ritirato, quindi, per decisione del Ministero della Salute che ha diffuso la notizia tramite apposito avviso.

Ritiro latte intero per perdita di sterilità

Il latte UHT Milbona in questione è presente nei supermercati Lidl in bottiglie da 1 litro e riporta la data di scadenza dell’11/02/2021 ed è stato distribuito da Candia (FR 38.554.0023 CE) la cui sede di produzione si trova presso lo stabilimento di Chemin Des Mines 3 Rue De La Convention, 38200 Vienne, in Francia.

Il presidente dello ‘Sportello dei Diritti’ Giovanni D’Agata ha riportato le seguenti informazioni sul lotto interessato: «EAN prodotto 20036768.

Si invitano i consumatori a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza presentazione dello scontrino. Il prodotto è stato distribuito in un limitato numero di punti vendita del Nord Italia».

Per ulteriori chiarimenti circa le modalità di restituzione, è possibile rivolgersi al servizio clienti Lidl Italia chiamando il numero verde 800 480048. È, inoltre, importante sottolineare che il Ministero della Salute, nel caso specifico, potrebbe decidere di revocare il richiamo e il ritiro del lotto denunciato.

Prodotti alimentari a rischio chimico

Il latte UTH Milbona venduto da Lidl non è, comunque, l’unico alimento soggetto a ritiro nelle ultime settimane. Il Ministero della Salute ha pubblicato, infatti, ulteriori comunicazioni per richiamare, ad esempio, numerosi lotti riportanti differenti date di scadenza delle Barrette muesli e cereali alla Nocciola di Crownfield, segnalate per rischio chimico a causa della presenza di semi di sesamo che presentavano tracce di contaminazione da ossido di etilene.

Nel mese di settembre, poi, sono stati richiamati, sempre dai punti vendita Lidl, una serie di elettrodomestici soggetti a possibile rischio di incendio. Si trattava, in particolare, dell’aspirapolvere ‘2 in 1 SHAZ 22.2 D5’ fabbricato dall’azienda Hoyer Handel GmbH e riportante il marchio ‘Silvercrest’.