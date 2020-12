Dopo aver litigato con la moglie, un 48enne se n'è andato via di casa e ha percorso 450 chilometri a piedi da Como e Fano per smaltire la rabbia.

Incredibile episodio quello che arriva da Como, dove dopo aver litigato con la moglie un 48enne se n’è andato via di casa e ha percorso 450 chilometri a piedi per smaltire la rabbia, arrivando fino a Fano, in provincia di Pesaro-Urbino, dov’è stato casualmente rintracciato da una pattuglia durante un controllo per il coprifuoco.

Agli agenti l’uomo ha raccontato tutta la verità ed effettivamente una volta controllato nei database, i poliziotti hanno potuto trovare la conferma di ciò scoprendo che la famiglia ne aveva effettivamente segnalato la scomparsa una settimana fa.