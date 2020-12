Una ragazza ha fatto un colloquio di lavoro con un'agenzia fotografica inesistente, che le ha consigliato di spogliarsi.

La storia di Elvira ha davvero dell’incredibile. La ragazza di 24 anni stava cercando lavoro attraverso alcuni gruppi Facebook, quando si è imbattuta in un’offerta davvero molto interessante. Si trattava di un posto come segretaria in un’agenzia fotografica di Milano.

Qualcosa, però, non è andato nel verso giusto.

Finta offerta di lavoro

La ragazza ha inviato la sua candidatura e il giorno dopo è stata subito ricontattata per un colloquio, che doveva essere effettuato tramite Skype a causa del Covid-19. Durante il primo colloquio ha parlato direttamente con un uomo, che ha deciso di farle passare il primo step. A questo punto non le restava altro che accordarsi per un secondo colloquio.

“In attesa del secondo incontro via Skype, la segretaria che avrei dovuto sostituire subentrandole mi ha chiesto di restare in contatto tramite Facebook e così ho fatto. Le ho inviato la richiesta di amicizia e abbiamo iniziato a chattare” ha spiegato Elvira, raccontando la sua storia a Fanpage.it. Questa presunta segretaria ha iniziato a darle qualche consiglio decisamente fuori luogo. “Mi ha detto che da mamma dovrei pensare alla mia bambina e cercare di ottenere questo lavoro e mi ha spiegato che esistono degli escamotage, che tre anni prima lei si è spogliata per farsi assumere.

Dopo tre giorni da quel colloquio che ha definito ‘inusuale’, era in sede a firmare il suo contratto di lavoro” ha raccontato la ragazza.

A questo punto Elvira ha capito che c’era qualcosa che non andava. La vera sorpresa è stata constatare che in realtà era proprio l’agenzia fotografica Fantasy Shoot S.r.l a non esistere. Sul portale era stata inserita una Partita Iva inesistente e l’indirizzo non riporta ad alcun locale, mentre le foto spacciate per loro erano in realtà di altri fotografi.

L’unica cosa certa è che esiste il contatto Skype usato per fare il primo colloquio e l’account Facebook della segretaria, Martina Cersinola, che ha un’immagine profilo rubata. Fanpage.it ha cercato di contattarla ma non ha mai risposto e l’indirizzo email dell’annuncio di lavoro ora risulta inesistente. Gli annunci di lavoro della finta agenzia sono ancora online su Facebook e riscuotono ancora un grande successo.