Lavoro, rifiutata ragazza perché araba: “Niente da fare”

Fatima ha risposto ad un annuncio di lavoro, ma è stata rifiutata con una frase razzista.

Fatima, ragazza di 25 anni di Rovigo, ha risposto ad un annuncio di lavoro, contattando l’autrice, presentandosi e dichiarandosi molto interessata al posto. La risposta è stata decisamente fuori luogo e anche molto sgarbata. Si tratta di una frase puramente razzista, che la ragazza ha deciso di pubblicare.

Ragazza rifiutata perché araba

“Fatima? Dal nome sembri araba, niente da fare” è stata la risposta di chi ha pubblicato l’annuncio di lavoro.

Sul sito si cercava una ragazza per aiutare la proprietaria di una villetta con le pulizie e alcune commissioni. Fatima ha deciso di proporsi, ma il rifiuto è stato particolarmente violento, per cui non è riuscita a rimanere in silenzio. La ragazza ha pubblicato sui social gli screenshot dei messaggi che si sono scambiate. Fanpage.it ha deciso di contattare l’autrice dell’annuncio, che è rimasta sorpresa per la polemica che si è scatenata.

“E quindi? Cosa c’è di male? Non sono interessata, io. Ho avuto brutte esperienze e soprattutto queste persone hanno abitudini diverse dalle mie. Passano metà della loro giornata di lavoro a terra a pregare, mangiano cose diverse e ti trattano male se in casa tua cucini una fetta di carne. Non fa per me” ha dichiarato la donna. Fatima ha origini marocchine, ma vive a Rovigo da quando era una bambina e tutta la sua vita è stata costruita in Italia.

Voleva semplicemente trovare un lavoro per potersi iscrivere all’Università, ma purtroppo ci sono troppi pregiudizi. Fatima è stata intervistata da Fanpage.it e ha raccontato quello che le è accaduto. Ha spiegato che è la prima volta che le rispondono in modo così violento, ma solitamente la rifiutano senza svelare il vero motivo.

“Questa volta però non potevo stare zitta davanti a un messaggio così forte. Ho deciso di postare lo screen sui social per denunciare cosa si verifica troppo spesso per tanti di noi” ha spiegato.

Fatima ha risposto a quella donna che avrebbe anche potuto denunciarla, ma lei le ha risposto che la casa è sua e che può decidere chi far entrare. La ragazza ha spiegato di aver messo una foto senza velo sul curriculum, per riuscire ad avere qualche possibilità in più di trovare un impiego. Fatima ha avuto altri lavori, ma è riuscita ad ottenerli tramite conoscenze, perché rispondere agli annunci è quasi impossibile per gli stranieri. “Io non mi sento immigrata, anzi non lo sono. Vivo qui da quando ero piccola, mi sono sposata qui e ho la mia casa qui. Parlo l’italiano fluentemente, questa è casa mia. Quello che provo io, lo provano tante altre persone. Anche con gli annunci riguardanti le case in affitto abbiamo grandi difficoltà” ha spiegato. La donna ha raccontato che la cognata, che ha un lavoro a tempo indeterminato, non riesce a trovare una nuova casa per lei e i suoi figli perché è araba e nessuno vuole affittarle la casa. Fatima ha studiato le lingue da sola per cercare di andarsene dall’Italia, dove ci sono poche prospettive, anche se vorrebbe continuare a vivere a Rovigo.