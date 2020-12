Un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente a Roè Volciano dopo che la sua moto ha urtato un'automobile.

Paura a Roè Volciano, comune in provincia di Brescia, dove nel pomeriggio di martedì 15 dicembre 2020 si è verificato un incidente stradale in cui è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 16 anni: un’auto lo ha travolto mentre viaggiava facendolo sbalzare sull’asfalto.

Incidente a Roè Volciano

L’episodio ha avuto luogo poco dopo le 14 in via Guglielmo Marconi, la strada principale che attraversa il paese. Il giovane si trovava a bordo della sua Supermotard 125 quando all’improvviso è stato travolto da un’auto, una Ford Fiesta, che giungeva dalla direzione opposta e stava svoltando a sinistra per entrare in un cancello privato. L’impatto violento contro la fiancata destra della vettura che lo ha scaraventato a terra causandogli gravi ferite.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti subito sul posto con l’elisoccorso, hanno prestato le prime cure al 16enne per poi trasportarlo d’urgenza all’ospedale Civile del capoluogo. Qui i medici lo hanno ricoverato in codice rosso. Secondo quanto appreso dal nosocomio il giovane avrebbe riportato seri traumi e alcune fratture ma non sarebbe comunque in pericolo di vita ed è sempre rimasto cosciente.

Presenti sul posto anche le forze dell’ordine che hanno isolato il tratto di strada interessato e bloccato il traffico per permettere soccorsi e rilievi. Sono stati gli agenti della Polizia Locale della Valle Sabbia ad effettuare tutte le analisi ai fini di ricostruire in dettaglio la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.