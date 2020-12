Per Domenico Arcuri, il commissario all'emergenza, il piano vaccini Covid potrebbe essere compromesso, se a Gennaio ci sarà una terza ondata

Per Domenico Arcuri, il piano vaccino presdisposto contro il Coronavirus, potrebbe essere compromesso se a Gennaio ci sarà terza ondata.

Arcuri: piano vaccini Covid compromesso se a gennaio terza ondata

Domenico Arcuri, il commissario straordinario all’emergenza, ha rilanciato un monito in vista della possibile terza ondata di Coronavirus a Gennaio: -“Il rischio per l’Italia di incorrere in una terza ondata esiste.

Lo dicono i dati degli ultimi giorni. La curva dei contagi, dopo le decisioni del governo di novembre, ha registrato un vistoso rallentamento ma non si è appiattita. Per questo ora sono state di nuovo adottate misure più severe, come in altri Paesi”.

Sul fronte vaccini poi: -“Se tutto andrà come auspichiamo, a partire dalle autorizzazioni europee, tra poco più di 7 giorni faremo i vaccini, insieme agli altri Paesi europei. Sarebbe davvero complicato iniziare la più grande campagna di vaccinazione di massa di sempre nel corso della terza ondata.

Dobbiamo fare tutti tutto il possibile per evitarla. Sarebbe davvero grave ritardare la tabella di marcia definita per somministrare i vaccini e portare con più fatica il Paese fuori dalla più grave crisi dal dopoguerra. È come l’alba, all’inizio la luce è fioca, poi, piano piano vince contro il buio. Quanto ci vorrà a vaccinare tutti gli italiani? Contiamo di finire il prossimo autunno”.