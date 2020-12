Le parole del nonno delle due vittime, che ha voluto sottolineare che sua figlia aveva già segnalato la situazione ai carabinieri.

Alessandro Pontin ha ucciso i due figli adolescenti e poi si è tolto la vita. Una tragedia avvenuta a Padova. Il nonno delle vittime ha voluto sottolineare che sua figlia aveva già segnalato l’uomo ai carabinieri a causa di atteggiamenti molto strani.

Nonostante questo, la tragedia ha avuto modo di consumarsi.

Le parole del nonno

“Nemmeno una bestia ammazza in quel modo i propri figli. Ma che uomo era questo?” è lo sfogo disperato di Aldo Calzarotto, padre di Roberta, dopo che il genero Alessandro Pontin ha ucciso i due figli adolescenti e si è suicidato. L’uomo era separato dalla moglie ma non pagava mai gli alimenti in modo adeguato. “Più volte mia figlia era stata a parlare con i carabinieri di quell’individuo che faceva cose strane” ha aggiunto il suocero dell’assassino. “Purtroppo siamo arrivati a questo, i ragazzi sono morti e io ho perso tutti e due i miei adorati nipoti” ha dichiarato il signor Calzarotto al Corriere della Sera. Francesca e Pietro vivevano insieme alla mamma nella villetta di campagna dove abita anche il nonno. “Andavo a prenderli a scuola ogni giorno, perché mia figlia lavora. Mangiavano con me e mia moglie. Come viviamo senza di loro?” ha aggiunto, disperato, nonno Aldo.

Claudio Calzarotto, fratello di Roberta e zio delle vittime, parla di ciò che pare abbia innescato questa terribile tragedia. “Mia sorella percepiva 100 euro al mese per i due bambini e al magistrato sembrava una cifra non adeguata, eccessivamente bassa. Lei aveva chiesto qualcosa di più, ma proprio questa settimana è stato tutto archiviato e lei era molto arrabbiata. Sembrava che lui non avesse colpe e invece” ha spiegato l’uomo. Alessandro Pontin era molto conosciuto in zona, per molto tempo aveva lavorato come artigiano parquettista ma le cose non erano andate bene e si era reinventato una professione, abbracciando le discipline olistiche. Questa attività era condivisa con la nuova fidanzata Luciana Zillio.