Nonostante la zona rossa e il quasi lockdown, molti negozi possono ugualmente restare aperte anche durante i giorni clou delle festività natalizie.

In molti di aspettavano un lockdown simile a quello di questa primavera, ma la realtà è che nonostante la zona rossa molti negozi possono rimanere aperti anche durante le festività natalizie, con grande gioia di tutti quei cittadini che devono ancora prendere gli ultimi regali o acquistare gli ingredienti per il cenone del 25 dicembre.

A partire dalle prime luci del mattino infatti, in tutta Italia sono migliaia le persone in coda per fare compere nelle attività commerciali graziate dal decreto del governo, tra cui alimentari, librerie, cartolerie, negozi di giocattoli, di apparecchiature informatiche e di articoli sportivi.

Natale, con il lockdown molti negozi aperti

Le scene più emblematiche arrivano sicuramente dalla Capitale, dove in molti si sono ritrovati la mattina fuori dai bar e dagli alimentari per ritirare le colazioni da portar via o i cesti di gastronomia che avevano già prenotato in precedenza.

Contingentamenti invece nei mercati rionali, dove fortunatamente non si registra l’affollamento delle settimane precedenti, mentre sono diversi i posti di blocco sparsi in tutta la città, comprese zone centrali come Piazza Venezia.

Controlli delle forze dell’ordine anche a Napoli, dove nelle scorse ore gli agenti hanno inflitto numerose sanzioni sia a cittadini sorpresi fuori casa senza giustificato motivo che a ristoranti aperti in violazione delle norme della zona rossa.

A Genova si è registrato invece l’arrivo di decine di camion che sono successivamente rimasti incolonnati in attesa di entrare nel porto cittadino. Il motivo sarebbe una ridotta apertura dei varchi doganali.