Maltempo, allerta gialla in 11 regioni per vento, neve e pioggia

La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per il maltempo in 11 regioni italiane, prevedendo un peggioramento delle condizioni meteo su tutto il territorio nazionale con nevicate fino a quote basse al centro, temporali sui versanti tirrenici meridionali e un rinforzo dei venti sulla Sardegna.

Tutto p dovuto all’avanzamento progressivo di unna perturbazione di origine nord-atlantica verso il nostro paese.

Maltempo: allerta gialla in 11 regioni

L’avviso riguarda la giornata di sabato 26 dicembre 2020 ed è relativo alle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. In Abruzzo e Umbria sono infatti attese nevicate sopra i 400-600 metri (con apporti al suolo moderati fino ad abbondanti) e in Sardegna a quote superiori ai 600-800 metri (con apporti al suolo da deboli a moderati).

Sull’isola sono inoltre attesi venti di burrasca e mareggiate lungo le coste.

Per quanto riguarda Calabria, Campania e Basilicata l’allerta riguarda precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sui versanti tirrenici. Anche se la Protezione Civile non l’ha indicata come regione a rischio, il Centro funzionale regionale della Toscana ha emesso un avviso di codice giallo anche per questo territorio.

L’allerta riguarda anche in questo caso l’arrivo di venti forti e neve a bassa quota. Si prevedono infatti precipitazioni nevose sulle zone appenniniche a 300-400 metri, fenomeni che potranno estendersi alle zone di collina a centro-sud tra cui la Valdichiana, la Val Tiberina, il Casentino, le Colline Metallifere, il Chianti e l’Amiata.