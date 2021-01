Sarà consegnato dal prossimo 15 gennaio l’ospedale Covid alla Fiera del Levante. Sarà utilizzato in caso di terza ondata.

A Bari potrebbe essere presto attivato l’ospedale Covid presso la Fiera del Levante. La struttura con i suoi 160 posti in terapia intensiva (10 moduli da 16 posti letto ciascuno) sarà consegnato già dal prossimo 15 gennaio e sarà impiegato qualora dovesse scatenarsi una terza ondata.

Stando a quanto appreso l’obiettivo della Regione Puglia è quello di alleviare le strutture ospedaliere preesistenti arrivando persino a diventare un unico polo di terapia intensiva.

Ad ogni modo data di consegna e data di attivazione della struttura potrebbero non coincidere. Proprio per questo motivo nei prossimi giorni dovrebbero tenersi diversi vertici tra Regione Puglia, Protezione Civile e il Policlinico a cui sarà affidata la gestione del polo di terapia intensiva.

Bari, Ospedale Covid alla Fiera del Levante

