Un nuovo episodio di violenza sulle donne è stato registrato a Napoli: la 39enne Ornella Pinto è stata uccisa dal compagno con 15 pugnalate.

Un ennesimo episodio di violenza sulle donne si è consumato a Napoli, nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 marzo 2021.

Napoli, Ornella Pinto uccisa dal compagno con 15 coltellate

Ornella Pinto, 39 anni, è stata aggredita nel cuore della notte da suo compagno Pinotto Iacomino, 43 anni, mentre si trovavano nella propria abitazione, situata in via Cavolino all’Arenaccia.

La donna è stata assalita verso le ore 04:20 del mattino ed è deceduta, a causa di un arresto cardiaco, alle ore 10:30 circa, presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli, lasciando un bimbo di soli quattro anni.

In seguito al feroce raptus omicida del compagno della 39enne, Pinotto Iacomino ha lasciato le mura domestiche e la compagna agonizzante per mettersi alla guida della sua auto e allontanarsi rapidamente dalla città. Alle ore 07:10, tuttavia, il carnefice si è presentato alla Caserma dei Carabinieri di Montegabbione, collocata in provincia di Terni, in Umbria, per consegnarsi spontaneamente alle forze dell’ordine.

La ricostruzione delle dinamiche del delitto

Le indagini inerenti al caso sono state affidate alla squadra mobile di Napoli, coordinata dal pm Fabio De Cristofaro, sostituto procuratore aggiunto della IV sezione, che sta agendo in collaborazione con la controparte di Terni.

In primo luogo, gli inquirenti stanno provvedendo a raccogliere le testimonianze di parenti e amici della coppia e all’analisi dei loro cellulari, prontamente sequestrati. Intanto, si cerca di scoprire il movente che abbia portato al brutale massacro della vittima.

Il movente dell’uccisione, infatti, è ancora avvolto nel mistero: una volta giunto nella città umbra, Pinotto Iacomino ha ammesso di essere responsabile dell’aggressione perpetrata ai danni della compagna senza, però, spiegare cosa lo avesse spinto a compiere un simile gesto. Inoltre, sulla base delle prime ricostruzioni effettuate, è emerso che il figlio dellacoppia si trovava nella stanza adiacente a quella dei genitori mentre si consumava il drammatico omicidio, considerato volontario dai militari.

Le testimonianze raccolte dagli inquirenti

In relazione alle testimonianze raccolte dagli agenti che si occupano del caso, Ornella Pinto e Pinotto Iacomino sono stati descritti da parenti, amici e vicini come una coppia tranquilla e felice che conviveva da sei anni in un appartamento al terzo piano di un palazzo dell’Arenaccia, costruito nelle vicinanze di un deposito degli autobus.

Sempre attraverso le dichiarazioni rilasciate agli inquirenti, pare che a contattare il 118 sia stata la sorella di Ornella Pinto, allertata telefonicamente dalla stessa vittima, rinvenuta poi agonizzante del proprio sangue a causa delle ferite riportate.

L’impegno e il dolore dell’Ospedale Cardarelli

La vicenda che ha condotto alla prematura scomparsa di Ornella Pinto, dilaniata da 15 pugnalate, è stata commentata dal direttore generale del Cardarelli, Giuseppe Longo, che ha dichiarato: «Un gesto vile e di una brutalità inaudita. Fatti come questo dovrebbero spingerci ad una riflessione profonda su quanto sta accadendo. Siamo vicini alla famiglia di questa giovane madre e a tutte le donne».

Una volta raggiunto l’ospedale, i medici e il personale sanitario del Trauma Center e del Reparto di Chirurgia Toracica Cardarelli hanno impiegato tutte le proprie forze per soccorrere e salvare la vita di Ornella Pinto, fino al sopraggiungere di un arresto cardiaco che ne ha decretato la morte.

La direzione strategica della struttura partenopea ha manifestato grande dolore per la perdita della donna, spiegando: «È l’ennesimo episodio di aggressione e omicidio nei confronti di una donna».

Il cordoglio del sindaco e dell’assessore alle Pari Opportunità

In merito all’omicidio di Ornella Pinto è intervenuto anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris che ha ricordato: «Ancora un brutale femminicidio a Napoli ad opera di chi dovrebbe amare la propria compagna invece di odiarla al punto di ucciderla. Le donne, in questa pandemia, stanno pagando un prezzo altissimo sulla loro pelle. Esprimo a nome mio e di tutta la città profondo dolore e cordoglio per il brutale omicidio di Ornella e ci stringiamo attorno ai suoi veri affetti».

L’assessore partenopeo alle Pari Opportunità Francesca Menna, invece, ha riassunto l’efferato delitto nel seguente modo: «Ancora un’altra donna è stata ammazzata brutalmente dal compagno. Non bastano più solo le parole, occorre una politica reale che metta al primo posto dei suoi obiettivi la questione della violenza di genere. Vengono stanziati pochi fondi, non c’è un piano strategico nazionale che coinvolga tutti gli aspetti del fenomeno prevedendo finanziamenti per la prevenzione, il controllo e il contrasto, e così gli enti locali si trovano a combattere con le armi spuntate. Il ritardo dell’approvazione dei bilanci causato dal lockdown dell’anno scorso ha generato a cascata una serie di ritardi e si fa fatica a mantenere un servizio indispensabile per i cittadini. Questo ennesimo episodio dovrebbe fare capire che la violenza alle donne è un fenomeno complesso, che denuncia una grave e profonda sofferenza delle persone e che va affrontato con estrema serietà: non si può combattere con spot televisivi e poca attenzione».