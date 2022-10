La Ronzulli ottima per il Cav e senza requisiti per la premier in pectore, cosa dice Guido Crosetto: "Ecco quale è stato l'errore di Berlusconi"

Intervistato dal Quotidiano Nazionale Guido Crosetto spiega: “Ecco quale è stato l’errore di Silvio Berlusconi“. Il papabile ministro e uomo di fiducia di Giorgia Meloni spiega dove avrebbe sbagliato il Cav e dice: “Forza Italia poteva avere tutte le soddisfazioni che voleva, ma ha fatto problemi solo su un nome“.

Poi Crosetto ripercorre il timing dello strappo di Palazzo Madama: “Meloni gli ha risposto: ‘voglio le donne e gli uomini migliori’. Berlusconi dovrebbe scegliere, per il governo, le persone con il metro con cui ha fatto fortuna nelle sue aziende: selezionando i migliori tra tutti“.

“Quale è stato l’errore di Berlusconi”

Insomma, per Meloni la Runzulli non è fra le migliori opzioni per l’esecutivo e non le è importato che lo fosse per il Cav.

“C’è stato un atto di rottura forte, simbolico, al Senato, ma alla Camera tutto il centrodestra ha votato, compattamente, per Lorenzo Fontana”.

“Giorgia non è una che porta rancore”

E ancora Crosetto dice: “Dopo la lite, ci sarà la ricomposizione. Meloni non è una che porta rancore. È una donna forte e pragmatica. Il Paese ha tanti problemi. Non si può aspettare”. E in chiosa: “Nessuno vuole fare un governo senza Forza Italia o che non sia di centrodestra.

Abbiamo visto, per anni, governi tra Lega e M5s, M5s e Pd, Lega-Pd-M5s. Volete che ora non ne nasca uno di centrodestra?”.