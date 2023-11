Cyber Monday: gli ultimi sconti

La settimana delle tante offerte continua con il Cyber Monday e con una marea di offerte di cui approfittare. Scopriamo il funzionamento e cosa acquistare.

Cyber Monday

Dopo gli sconti e le promozioni relative al Black Friday, le offerte non sono ancora finite e continuano. Infatti lunedì 27 novembre è l’ultimo giorno per approfittare di questi sconti grazie al Cyber Monday. Considerato il giorno che segue il giorno del ringraziamento e quindi subito dopo il Black Friday. Si chiama in questo modo proprio perché riguarda il mondo cibernetico.

In questo giorno, che cade sempre di lunedì, è possibile approfittare di una serie di sconti relativi al mondo dell’Elettronica e della tecnologia dove gli sconti sono maggiormente elevati. Non si escludono offerte anche in altri settori come prodotti per la casa o la cucina.

Rispetto al Black Friday, un evento come il Cyber Monday ha a che fare esclusivamente con gli acquisti fatti on line, ecco perché la denominazione di lunedì cibernetico. In questa occasione i vari utenti possono approfittare di tantissimi sconti non solo su Amazon, ma anche su tantissimi altri commerce.

Cyber Monday: come funziona

Con il Cyber Monday che ha luogo l’ultimo lunedì di novembre, quindi a seguire la giornata del Ringraziamento del Black Friday, i prezzi su diversi prodotti sono maggiormente al ribasso punto a differenza del Black Friday, qui le offerte si concentrano principalmente sulla tecnologia.

È questa infatti l’occasione per iniziare a pensare ai regali di Natale soprattutto dispositivi come Alexa oppure auricolari o un nuovo computer. Sono diverse Infatti le offerte imperdibili sia per quanto riguarda i televisori, ma anche i computer oppure gli auricolari. Gli appassionati potranno trovare diverse promozioni riguardanti questo settore. Un evento come il Cyber Monday mette a disposizione tantissimi prodotti a basso costo. Si consiglia però di affrettarsi dal momento che le offerte scadono alle 23:59 di lunedì 27 novembre.

Cyber Monday: offerte Amazon

Le promozioni e sconti sono a disposizione online con vari articoli su Amazon. Cliccando sulla foto tutte le caratteristiche del prodotto. La classifica mostra i 10 banner Amazon del Cyber Monday per approfittarne immediatamente.

1)Xiaomi redmi note 11s

Uno smartphone del noto marchio che offre scatti nitidi e vividi grazie a una fotocamera di alta risoluzione.

2)Garmin Fenix 7 SmartWatch

Uno smartwatch di alto livello e qualità dotato di varie funzioni tra cui le mappe. Un modello adatto anche per l’attività sportiva in quanto è in grado di valutare vari parametri.

3)Hisense Qled 43″

Un televisore da 43 pollici 4K con design slim. Dotato di controlli vocali come Google e Alexa e supporto Bluetooth.

4)Nokia C32

Un modello di telefono Nokia che si distingue per un design particolarmente lussuoso, una memoria da 4 GB con durata della batteria fino a tre giorni.

5)Echo Pop Pop altoparlante Bluetooth

Si tratta di una novità in casa Alexa. È un dispositivo intelligente in grado di integrare la musica e qualsiasi altra funzione da scegliere nel colore che si desidera per posizionarlo dove si vuole.

6)JVC cuffie bluetooth

Sono delle cuffie wireless dal design compatto e confortevole e resistente agli schizzi, quindi adatte anche per la piscina. Disponibile nei colori rosso, nero e blu.

7)Fitbit Inspire 2

Un tracker per il fitness e il benessere disponibile in vari colori che tiene conto di alcuni parametri come le calorie bruciate o frequenza cardiaca.

8) Lenovo Tab M10 seconda generazione

Un tablet dall’ottima luminosità e con batterie integrata.

9) Philips powerpro aspirapolvere compatto

Una aspirapolvere molto compatto e al tempo stesso potente adatto per la pulizia dei tappeti, ma anche di ogni altra ambiente grazie a tre regolazioni.

10) Apple Magic keyboard

Dotata di tastierino numerico con vari controlli e di dimensioni standard per i giochi. Ha un design molto sottile ed è adatta anche per fogli di calcolo

Oltre alle offerte del Cyber Monday, ecco i consigli per difendersi dalle truffe online.