Dalila Di Lazzaro ha confessato a Verissimo di aver subito delle terribili violenze quando aveva appena 5 anni.

Dalila Di Lazzaro: gli abusi

Ospite a Verissimo, Dalila Di Lazzaro ha confessato alcuni drammatici retroscena sul suo passato e per la prima volta ha confessato di aver subito delle violenze quando aveva appena 5 anni. “Avevo 5 anni, la violenza è una cosa orrenda, parlo agli uomini, sono loro i colpevoli di tutto questo. Certo volte succede anche ai bambini di essere violentati nelle famiglie, non ho potuto nemmeno avere al mio fianco mia mamma o il mio babbo per raccontarglielo perchè erano poco prensenti. L’ho raccontato alla tata, che l’ha detto a mia mamma, non a mio padre. C’erano due ragazzi, uno di 15 e l’altro di 20 che hanno abusato di me. Per due mesi, fino a che la mamma dei ragazzi non si è accorta, che c’era qualcosa che non andava, li ha picchiati e poi mi ha fatto dormire sempre con lei. Mi svegliavano durante la notte, dicevano che dovevo star zitta se no venivo sbranata dal cane”, ha confessato la famosa attrice, che in seguito avrebbe subito violenze anche nel mondo del lavoro.

Lei stessa ha infatti confessato che sarebbe stata addirittura “torturata” da un uomo che avrebbe dovuto offrirle un lavoro, e che lei avrebbe poi denunciato. Una volta recatasi in questura, sarebbe stata molestata anche da un agente. “Il capo della polizia mi volveva violentare nello studio. Mi ha fatto delle avance, mi ricordo che gli diedi uno schiaffo”, ha affermato Dalila Di Lazzaro.