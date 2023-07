Damiano David e Giorgia Soleri: il gesto sui social parla chiaro

Lite in corso tra Damiano David e Giorgia Soleri? Sui social in tanti hanno notato che lui abbia tolto all’influencer ed ex fidanzata il “segui” su Instagram e la stessa cosa sarebbe stata fatta anche dagli altri componenti della band.

Damiano David e Giorgia Soleri: la presunta lite

Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati ufficialmente in maniera pacifica ma in tanti, sui social, non hanno potuto fare a meno di notare che i due abbiamo smesso di seguirsi sui social. La stessa cosa – stando ai fan meglio informati – sarebbe stata fatta dagli altri componenti dei Maneskin, che avrebbero smesso di seguire l’attivista e influencer che è stata per anni la fidanzata di Damiano. Sulla questione al momento non sono emerse conferme e i due diretti interessati non hanno rotto il silenzio in merito alla questione.

Giorgia e Damiano hanno confessato – in seguito alla loro separazione – di aver avuto una relazione aperta e il cantante è stato avvistato mentre baciava l’amica di vecchia data Martina Taglienti. In seguito all’avvistamento lui e Giorgia Soleri si erano sbrigati ad annunciare la loro rottura, e lei non aveva nascosto di esser stata ferita dal comportamento di Damiano. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?