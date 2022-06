Dani Faiv presenta il nuovo album: “Dentro c’è Daniele in tutte le versioni di Faiv”

Si prepara a un’estate di successi Dani Faiv, che nell’intervista presenta il nuovo album, “Faiv”, e svela alcuni dei suoi prossimi progetti.

Con il suo rap pungente, spinoso, autentico e coinvolgente, Dani Faiv da anni riscuote successo con brani intensi che si trasformano in hit. Anticipato dai singoli “Anno Zero” e “Luna Nera”, “Facce Vere” con Nayt e “Foto di noi” con Drast degli Psicologi, Dani Faiv presenta nell’intervista il suo nuovo album, Faiv.

Dani Faiv racconta il nuovo album, “Faiv”

Oltre a esprimere la propria opinione in merito alla società attuale e al mondo che lo circonda, in questo album il rapper ha voluto lasciar spazio a un omaggio al mondo cinematografico in “Amelie”, realizzata insieme a Leon Faun, e a una dedica alla propria famiglia in “Full Speed”.

“Questo disco per me rappresenta un punto cruciale della mia carriera e della mia vita.

Ho fatto sempre uscire un progetto all’anno, ma questa volta no. Ci sono voluti due anni di lavoro continuo per permettere la realizzazione di “Faiv”. Alla fine, guardando quello che siamo riusciti a fare, ne è valsa davvero la pena. Ecco perché spero che questo disco venga ascoltato e non sentito, perché dentro c’è Daniele in tutte le versioni di “Faiv””, così l’artista racconta il nuovo album. Tra i 16 brani che compongono il progetto ci sono feat con Drast, Emis Killa, Gemitaiz, Kkrisna, Leon Faun, Nayt e Myss Keta.

A proposito di “Faiv”, il rapper ha aggiunto: “È un disco unico e spiazzante sul quale ho lavorato più tempo del solito. Ogni traccia è curata nei dettagli. Il filo rosso è Faiv. Ho sperimentato molto e ho rappresentato me stesso sotto altri stili. Il mio nuovo album si contrappone all’omologazione del rap di oggi, che tende a esprimere concetti in modo molto simile. Io preferisco discostarmi”.

”Foto di noi”, il successo che anticipa il disco

Con “Foto di noi” Dani Faiv ha voluto sperimentare sonorità differenti rispetto a quelle che hanno caratterizzato le sue ultime produzioni e avvicinarsi alla dimensione artistica di Drast, coautore del brano. In merito alla collaborazione intrapresa e alla bella amicizia che li lega, Dani Faiv ha raccontato: “Ho voluto Drast al mio fianco e non potevo fare scelta migliore. Da tempo l’uno era fan dell’altro, è stata una bella soddisfazione lavorare insieme. Lui è un musicista fortissimo e un cantautore formidabile. Il brano è nato dalla sintonia che ci unisce”.

“Foto di noi” è una canzone nata “dalla voglia di uscire fuori dai miei soliti canoni per provare a fare qualcosa di diverso, e chi meglio di Drast avrebbe potuto accompagnarmi in questo viaggio? Drast è un grandissimo cantautore abbastanza distante dal mio modo di rappare, allora mi son detto “perché non unire le due cose cercando di rimanere più nel suo mondo?”. Lui essendo musicista ha composto la base, il ritornello lo aveva registrato già da un po’ di tempo”, ha aggiunto.

Poi ha dichiarato: “Il pezzo parla di una storia d’amore e l’argomento centrale, come da titolo, è che tengo ancora le nostre foto, che sto bruciando perché il nostro rapporto purtroppo non ha avuto un lieto fine. Ho voluto mettere dentro una canzone un argomento molto classico e di tutti noi, scegliendo la semplicità come punto di arrivo”.

Ma anche a lui è capitato di rivedere foto che avrebbe voluto bruciare? “Strapperei ogni foto che rappresenta per me una delusione. Cantando questo brano, io penso alle delusioni che hanno tappezzato la mia vita finora, ma ognuno può vederci un’esperienza o un ricordo personale”, ha confidato.

I prossimi progetti

Il rapper classe 1993, da poco diventato padre, ha iniziato la sua carriera facendosi notare nel 2016 a Real Talk insieme a Jack The Smoker. Da lì in poi ha ottenuto una certificazione dopo l’altra: “GameBoy Color” (oro), “Yoshi” (quattro volte platino), “Charles Manson – Buon Natale2” (platino), “Walter Walzer” (oro), “no14” (oro), “Puertosol” (oro).

Dani Faiv non nasconde l’entusiasmo per l’uscita del nuovo album, ma non mancano neppure nuovi progetti. A tal proposito, ha svelato: “Il prossimo obiettivo è andare in giro a presentare il mio disco. Ho già fissato 7 date nelle principali città italiane”.