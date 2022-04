Daniel Lusin morto nel sonno a 13 anni dopo una lunga malattia: lutto a Latisana

Daniel Lusin soffriva sin da piccolo di una grave patologia: i genitori l’avevano sempre seguito e aiutato, ma purtroppo è morto prematuramente

Daniel Lusin è morto a soli 13 anni a causa di una grave malattia di cui soffriva sin da neonato: lutto nella comunità di Latisana.

Daniel Lusin morto a soli 13 anni

Ci ha lasciati non ancora adolescente per una malattia che lo aveva colpito sin da neonato, e che non gli ha lasciato scampo.

Un destino tragico quello di Daniel Lusin, ragazzino friulano di soli 13 anni, che è morto lunedì 25 aprile a causa di un male incurabile.

Ogni strada è stata tentata per cercare di tenere Daniel in vita, ma contro la malattia non si è potuto fare più nulla. Inutili anche le attenzioni e le cure dei medici e dei sanitari che lo hanno seguito sino all’ultimo nelle pediatrie degli ospedali di Udine e Latisana.

Encomiabile l’impegno dell’equipe medica, tanto che genitori, nell’annuncio funebre, hanno voluto che venissero sottolineati i ringraziamenti agli operatori sanitari dei reparti che si sono presi cura del figlio.

Lutto nella comunità di Latisana

La comunità di Latisana è sprofondata nel lutto alla notizia della scomparsa di Daniel. I funerali verranno celebrati nel Duomo di Latisana giovedì 28 aprile, alle ore 10:00. Il feretro riposerà poi nel cimitero di Latisanotta.

La vicenda e la sofferenza di Daniel erano conosciute da tutta la città che si è stretta al dolore dei genitori: le istituzioni, la parrocchia, gli amici e i conoscenti hanno voluto portare le condoglianze alla famiglia.