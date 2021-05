Daniela Martani contro Gilles Rocca: “Ha fatto l’Isola solo per soldi”

Daniela Martani è tornata a scagliarsi contro l'ex compagno di avventura Gilles Rocca accreditandogli una pesante accusa

Gilles Rocca e Daniela Martani non vanno proprio d’accordo, come abbiamo avuto modo di constatare sia in Honduras sia in Italia. L’ex gieffina ha infatti appellato sui social il suo ex compagno di gioco come “er bulletto di periferia”, non nascondendo peraltro di aver già avuto problemi con lui prima dell’inizio del reality.

“Abbiamo avuto delle discussioni quando ancora dovevamo arrivare sull’Isola. […] Ci sono state divergenze di opinioni su alcune cose. Il suo modo di rispondere è stato molto aggressivo”.

Daniela Martani contro Gilles Rocca a Pomeriggio 5: «È aggressivo, molte cose non si vedono nei video» https://t.co/kMsfLDcUKP — informazione cultura (@infoitcultura) April 28, 2021

Precisando come Gilles sia stato il suo principale antagonista, la Martani ha dunque sottolineato soprattutto l’eccessiva aggressività dell’attore.

“Ha un cambio di personalità che mi faceva un po’ pensare. […] Se vuole fare un certo tipo di lavoro, questo suo lato non credo lo aiuterà. […] Sono stata la prima a parlare di questo suo problema di aggressività”.

Daniela Martani contro Gilles Rocca

Intervistata di recente dal settimanale “Nuovo”, Daniela Martani è quindi tornata nuovamente a parlare di Gilles Rocca. “È andato avanti per inerzia, la sua motivazione era economica. Voleva rimanere in gioco in modo da guadagnare il più possibile”.

Ma quanto ha dunque guadagnato l’attore partecipando all’Isola dei Famosi? Secondo recenti indiscrezioni, pare che l’ex naufrago percepisse circa 7 mila euro alla settimana. Considerando che è rimasto in gioco per sette settimane, il suo guadagnato finale è stato di circa 50 mila euro.