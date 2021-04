Nel corso della settima puntata de L'Isola dei famosi si è assistito ad uno scontro tra Francesca Lodo e Daniela Martani. Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi è tornata in onda lunedì 5 aprile 2021 con la settima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, con due naufraghe che si sono rese protagoniste di un piccolo scontro.

Ecco cosa è successo.

Daniela conto Francesca

Nel corso della settima puntata de L’Isola dei Famosi sono volati stracci tra l’ex gieffina Martani e la showgirl Lodo. Alla base di questo scontro il razionamento del cibo.

L’ex concorrente del Grande Fratello, infatti, ha lamentato di dover fare i conti con una sorta di discriminazione, in quanto vegana.

Gli altri naufraghi, però, hanno voluto sottolineare come le nomination alla Martani non siano dovute alle sue scelte alimentari, ma per il suo carattere.

Settima puntata de L’Isola: Lodo vs Martani

“Quando due persone non si prendono non è colpa di nessuno”, ha dichiarato la Martani. La leader, dal suo canto, ha aggiunto: “Ho cercato sempre di parlarle (…) Io rispetto lei che è vegana, lei deve rispettare gli altri però (… ) È una cosa imbarazzante.

Nessuno ce l’ha con te”.