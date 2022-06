Daniele Coletta presenta “Burj Khalifa”: “Una dedica all’unica storia d’amore vissuta così intensamente”

“Burj Khalifa è la chiusura di un cerchio, quello dell’unica storia d’amore che ho vissuto così intensamente”: così Daniele Coletta presenta il nuovo singolo.

Canta l’amore e le sue molteplici sensazioni e lo fa con un’intensità travolgente: Daniele Coletta presenta il suo nuovo singolo, “Burj Khalifa”, che è il capitolo finale della storia d’amore a distanza vissuta dall’artista. “Tasto Rotto” e “Piove Sulla Luna” guardavano al passato e parlavano a “mente lucida”.

“Trastevere” raccontava gli esordi di questo amore dal finale inconsciamente già scritto. Con “Burj Khalifa” l’artista apre una parentesi sul presente pieno di dubbi e di bilanci da fare, quando i ricordi belli degli inizi passano in secondo piano e lasciano spazio alla consapevolezza di proseguire il viaggio da soli. Nell’intervista ha descritto il suo amore, il nuovo capitolo che ha davanti e i suoi nuovi progetti.

Daniele Coletta presenta il nuovo singolo, “Burj Khalifa”

“Burj Khalifa è la chiusura di un cerchio, quello dell’unica storia d’amore che ho vissuta così intensamente nella mia vita. Questo “quartetto” di singoli usciti nell’ultimo anno e mezzo sono stati per me un manifesto di libertà, che spero possano aver aiutato molti a sentirsi loro stessi e a non sentirsi per forza sbagliati in una relazione. Con “Burj Khalifa” si chiude un capitolo della mia storia non solo amorosa ma di vita, e si apre un nuovo libro di cose stanno per arrivare”, ha dichiarato l’artista a proposito del suo nuovo singolo.

Descrivendo il lavoro intrapreso per dare vita al progetto, ha aggiunto: “Parlo della stessa storia che sta al centro anche dei miei tre brani precedenti. Ho parlato a mente lucida, ho descritto gli inizi del rapporto e ora, invece, racconto la parentesi di mezzo, quando mi sono accorto di ciò che non funzionava.

Mi piace scrivere delle mie storie, perché ogni parola è reale al 100%. Quando poi qualcuno si ritrova in ciò che scrivo, sono davvero felice e soddisfatto. Chi ascolta un brano e lo fa suo dimostra la potenza più dirompente racchiusa nella musica. Ogni mia canzone voglio che sia un regalo che faccio ad altri”.

Cosa si aspetta dal nuovo capitolo che sta per aprire nella sua vita? “Si chiude un primo importante progetto di scrittura. Ora penso all’album e sono aperto a tutto. Sono desideroso di lasciarmi sorprendere da ciò che il cammino mi porrà davanti”, ha spiegato.

Il videoclip ufficiale

Il videoclip di “Burj Khalifa” vuole raccontare la passione e la potenza di una relazione a tratti tossica; il cambiamento bene-male all’interno di una relazione di questo tipo. Il prima, il durante e il dopo di una relazione e i suoi momenti chiave convivono all’interno dello stesso spazio narrativo creando un’analogia con il caos mentale tipico dei protagonisti di questa “follia” amorosa.

Il videoclip apre una parentesi ancora più intima della storia già raccontata nel videoclip di “Tasto Rotto”, brano pilota di Daniele, dove vedevamo la fine e l’inizio della relazione. In “Burj Khalifa” gli attori sono gli stessi, ma questa volta le scene raccontate sono molto più intense e passionali.

I prossimi progetti

Non solo l’entusiasmo per il nuovo singolo: Daniele Coletta è al lavoro anche sui prossimi progetti.

Infatti, ha svelato: “Spero di dedicarmi ad alcuni live in giro per l’Italia e poi mi prenderò qualche mese di pausa per collezionare canzoni che voglio inserire in un album”.