Daniele Dal Moro, la mamma di Nikita lo definisce "bipolare": la replica

La mamma di Nikita Pelizon ha definito “bipolare” Daniele Dal Moro. L’ex Vippone non ha incassato in silenzio e ha letteralmente asfaltato il genitore della bella triestina.

Daniele Dal Moro: la mamma di Nikita lo definisce “bipolare”

Polemica social al vetriolo tra i fan di Daniele Dal Moro e quelli di Nikita Pelizon. La madre di quest’ultima ha definito “bipolare” l’ex Vippone, sottolineando che lei conosce bene persone che hanno patologie psichiatriche di questo tipo. La mamma della bella triestina ha dichiarato:

“Anche sentire Daniele dire certe cose… Noi abbiamo in famiglia problemi di personalità multiple, cose di questo genere. Mia madre era bipolare. Quindi io so benissimo che Daniele ha almeno due personalità, una buona e una cattiva”.

La diagnosi della mamma di Nikita Pelizon

La mamma di Nikita, non soddisfatta della diagnosi, ha proseguito:

“Quando si arrabbiava e quando stava buono e dolce con Nikita. Non sappiamo mai cosa dirà, cosa farà. Non arrabbiatevi con lui. Non voglio dire niente, ma Nikita qualcosa di buono nel suo cuore l’ha sentito, altrimenti non ci avrebbe tenuto così tanto a lui. Lei ha visto una persona da aiutare, ha l’istinto di assistente sociale avendo studiato”.

Infine, la mamma di Nikita ha sottolineato che sua figlia si è avvicinata a lui perché sentiva che aveva bisogno.

La replica di Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro, davanti alle dichiarazioni della mamma di Nikita, ha perso la pazienza. Via Twitter, ha tuonato:

“Lo so benissimo che la signora ha almeno due personalità, una intelligente e una meno. Quindi non possiamo mai sapere cosa dirà. Questa volta c’è capitata quella meno intelligente, pazienza. Ma non arrabbiatevi con lei. Qualcosa di buono nel mio cuore l’ho sentito!”.

A replicare a Daniele è stata la sorelle di Nikita che, come riporta Biccy, ha scritto un post e poco dopo l’ha eliminato. Si leggeva: “Tifano per una che ruba, alza le mani, offende di continuo e abbiamo tutti i video, non sono invenzioni, quindi che si può pretendere? Per questo non ha senso perderci tempo, io li ho avvisati, fra l’altro registrare da chat private è un reato, quindi io dormo tranquilla, loro no“.