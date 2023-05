Daniele Scardina, prima foto social dopo il malore: "Continua a combattere"

A distanza di quasi tre mesi dal malore, Daniele Scardina è riapparso sui social. La prima foto del pugile, condivisa dal fratello, ha riacceso la speranza dei fan: come sta? Quali sono le sue condizioni di salute?

Daniele Scardina: prima foto social dopo il malore

Lo scorso 28 febbraio Daniele Scardina accusava un malore in palestra subito dopo l’allenamento. Trasportato immediatamente in ospedale, è stato operato d’urgenza e messo in coma farmacologico. Ad oggi, le sue condizioni di salute sono nettamente migliorate, ma è ancora ricoverato in una struttura riabilitativa.

Le parole del fratello di Daniele Scardina

A condividere la prima foto di Daniele dopo il malore è stato il fratello Giovanni Scardina. Nell’immagine, il pugile e il familiare appaiono insieme all’interno della struttura riabilitativa. A didascalia, si legge:

“Ecco non potevo ricevere regalo più bello. Tenerti al mio fianco. Dio ha ascoltato le mie, le nostre preghiere. Adesso sei qui con me. Questo è il compleanno più bello con la foto più bella che io possa desiderare. Continua a combattere campione”.

Come sta Daniele Scardina?

Daniele Scardina, dopo il malore, sta pian piano recuperando. La strada verso la guarigione completa, però, è ancora lunga. Il fratello ha dichiarato:

“Dani sta bene, sicuramente la strada è ancora lunga ma la cosa buona e certa che lui c’è. Grazie a tutti degli auguri e grazie a tutti soprattutto per starci vicino. Il tempo di Dio è perfetto”.