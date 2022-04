Dayane Mello commenta la rottura tra Manuel e Lulù e si schiera dalla parte della principessa etiope.

Dayane Mello ha commentato la rottura improvvisa tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. La modella, anche se in modo velato, si è schierata dalla parte della principessa etiope, ammettendo di essersi immedesimata in lei.

Nel corso dell’ultima puntata di Pupa Party, Dayane Mello ha commentato la rottura improvvisa tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. E’ stato il nuotatore, di punto in bianco, a comunicare all’Ansa la fine della sua storia d’amore con la principessa etiope. Quest’ultima, stando alle dichiarazioni che hanno seguito la nota stampa, ha scoperto tutto tramite i social. Dayane, senza peli sulla lingua, ha dichiarato:

La Mello adora Lulù e, anche se in modo velato, ha criticato la scelta di Bortuzzo. L’ex compagna di Stefano Sala si è immedesimata nella principessa etiope, ammettendo che anche a lei è capitato di ricevere lo stesso trattamento.

Dopo l’annuncio di Manuel, Lulù si è presa qualche ora e poi ha fornito la sua versione dei fatti. La principessa etiope, via social, ha dichiarato:

“Per tutelare me stessa è giusto che ora parli anche io. In questi giorni io e Manuel siamo stati al centro di alcune fake news. Ora sono qui per spiegarvi la verità. Facile dare la colpa a me se ci siamo lasciati, ma non è così. Non è colpa del mio carattere se la nostra storia è finita. Da quando ero nella casa del GF Vip il padre di Manuel e il contesto che ha intorno non sono stati buonissimi con me e non hanno speso belle parole. Però mi aspettavo che nel quotidiano le cose sarebbero cambiate. Speravo di ricevere almeno un po’ di sincerità. Purtroppo questo non c’è stato. E voglio fare chiarezza anche su una cosa, io e Clarissa non siamo state defollowate dal signor Franco, ma l’abbiamo bloccato. Questo per delle motivazioni valide che non vorrei rivelare. Manuel per me è stato una parentesi importante. Anche se mi dispiace aver scoperto della rottura in maniera pubblica con un articolo dell’Ansa. Questa cosa mi ha ferita sono sincera. Nonostante tutto io non riuscirò mai a fargli del male o ferirlo. Vado avanti fidandomi di voi e di chi mi vuole bene e mi dimostra lealtà. Come si dice? Si chiude una porta e si apre un portone”.