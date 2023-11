Dayane Mello: "Mia figlia ha asciugato le mie lacrime"

Dayane Mello ha dedicato la sua prima autobiografia a sua figlia e ha svelato che proprio la sua bambina, Sofia, sarebbe riuscita a farla uscire da un periodo difficile.

Dayane Mello: la dedica alla figlia

Dayane Mello è oggi single e serena e ha dedicato l’uscita del suo primo libro (La bambina che dormiva sempre con la luce accesa) alla piccola Sofia, la figlia da lei avuta insieme al suo ex, Stefano Sala. “Scrivere per me è stato curativo, mi ha permesso di guardarmi dentro. Dedico il libro a mia fglia Sofia, la bambina ha asciugato tutte le mie lacrime”, ha confessato la modella, e ancora: “Lei è stata il più bel regalo che la vita mi potesse fare. Sofa ha dato una svolta positiva alla mia esistenza e ha segnato una fase di rinascita. Non ricordo più la mia quotidianità senza di lei. E poi mi ha dato una forza che non immaginavo nemmeno di avere”.

Oggi Dayane è concentrata soprattutto sul benessere della sua bambina e, in merito alla sua vita privata, ha confessato: “Sono single da tre anni anche se ogni settimana mi appioppano un nuovo fidanzato! Oggi dedico tutto il tempo a Sofa, ma il mio cuore è sempre aperto. Conquistarmi è più facile di quanto ci si possa immaginare; però se un uomo mi chiude in gabbia fuggo come una pantera inferocita”.