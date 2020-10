Dayane Mello e Stefano Sala, la verità sulla loro rottura

Dayane Mello e Stefano Sala hanno confessato i motivi che li hanno spinti a lasciarsi dopo la nascita della loro bambina, Sofia.

Dayane Mello e Stefano Sala sono stati senza dubbio una delle coppie più belle dello show business, e dall’amore tra i due è nata la piccola Sofia. Il modello ha rivelato perché le cose tra lui e la modella non hanno funzionato, e nella casa del GF Vip Dayane ha svelato cosa avrebbe capito dopo l’addio a Sala.

Stefano Sala e Dayane Mello: l’addio

Sembravano una coppia destinata a durare, e invece come un fulmine a ciel sereno Dayane Mello e Stefano Sala si sono detti addio. Il modello ha ritrovato la felicità accanto a Dasha Dereviankina (con cui ha avuto un altro figlio), Dayane Mello invece sarebbe attualmente single. Fu proprio il modello a confessare i motivi che lo spinsero a dire addio alla modella, confessando nel 2018 al GF Vip: “Quando Dayane ha fatto l’Isola ci eravamo già lasciati.

Eravamo già in crisi comunque. È tornata ed era tutto chiaro. Sono passati sei mesi, ci abbiamo riprovato. Cerchi sempre di salvare il salvabile, ma quando due persone non vanno più d’accordo e non si amano più è inutile andare avanti”.

Dayane Mello invece ha confessato che, dopo l’addio, lei e Stefano intuirono che la figlia Sofia avesse bisogno di trascorrere più tempo insieme ai nonni paterni: “Quanto ci è accaduto, unito al fatto che la bambina chiedeva dei nonni in continuazione, ci ha fatto decidere che, per il suo bene, fosse meglio che crescesse con i genitori di Stefano”, ha confessato la modella.

A quanto pare lei e Stefano Sala oggi avrebbero buoni rapporti, ed è stata la stessa Dayane Mello a confessare che il modello sarebbe un padre assolutamente presente per sua figlia.