Dazn ha annunciato i nuovi prezzi degli abbonamenti per vedere tutto il campionato di Serie A 2023-2024: le differenze con la scorsa stagione.

I possibili abbonamenti di Dazn per la stagione 2023-24

La Serie A si avvicina alla ripresa, e anche per questa stagione i diritti televisivi saranno di proprietà di Dazn. Rispetto agli scorsi anni però, la società inglese ha apportato diverse modifiche alle sue soluzioni.

La novità più importante è il lancio dei piani annuali, per tutti e 3 i pacchetti offerti – start, standard e plus. Poi, continua la partnership con Sky, canale 214, mentre è stato siglato un nuovo accordo con Tivùsat.

I nuovi piani annuali di Dazn

Chi deciderà di attuare il Piano Annuale per “Dazn Start“, con il pagamento in un’unica soluzione a 89,99 euro avrà la possibilità di risparmiare il 46% rispetto al Piano Mensile, che è disponibile a 13,99. Non sarà però possibile vedere la Serie A.

Chi invece aderirà al Piano Annuale “Dazn Standard” con pagamento in un’unica soluzione dovrà sborsare 299 euro, con un risparmio annuale di oltre 190 euro. Il Piano Mensile, infatti, è disponibile a 40,99 euro al mese. Questo da la possibilità di vedere il campionato, di registrare fino a 6 dispositivi sull’app e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi però alla stessa rete internet.

Infine, il Piano Annuale “Dazn Plus” con il pagamento in un’unica soluzione a 449 euro – anziché 55,99 euro al mese – consente di registrare fino a 7 dispositivi sull’app Dazn e di seguire in contemporanea i contenuti su due dispositivi anche se non connessi alla stessa rete internet.