Antitrust: maxi multa per Dazn e Tim per l'accordo sui diritti della Serie A

Oltre 7 milioni di multa per Dazn, e altri 700mila euro per Tim: il motivo è un accordo sui diritti tv della Serie A nel triennio 2021-2024.

Multate Dazn e Tim per l’accordo sui diritti tv della Serie A

L’Antitrust ha chiuso l’istruttoria relativa ad alcune clausole dell’accordo fra Tim e Dazn sulla trasmissione delle partite del campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021-2024, e ha deciso di multare i due colossi.

Una vera e propria stangata per Dazn, che sarà costretta a pagare 7.240.250,84 euro. Tim che, invece, è stata sanzionata per 760.776,82 euro.

I motivi della sanzione

Secondo l’Autorità, l’accordo originale prevedeva l’esclusiva a favore di Tim, e il divieto di partnership con suoi concorrenti nel settore delle telecomunicazioni, perché poteva determinare effetti dannosi per le dinamiche competitive.

Ma Tim ha commercializzato un’offerta in bundle non replicabile dai suoi concorrenti, comprensiva dei contenuti di TimVision e di Dazn e del servizio di connettività. Un’offerta capace da un lato di sottrarre ai concorrenti di Tim la possibilità di associare ai propri servizi contenuti di pregio – come i diritti per la Serie A -dall’altro, limitando la capacità di esercitare una pressione concorrenziale nei confronti della stessa Tim.

Gli effetti di questo accordo sono durati circa un mese, in quanto sterilizzati dal tempestivo avvio del procedimento istruttorio da parte dell’Autorità, avvenuto il 6 luglio 2021. E oggi è arrivata la sanzione.